Wszyscy mamy dosyć Jarosława Kaczyńskiego, to brzmi to jak pewne zaklęcie, marzenie, które wielu z was podziela – mówił Rafał Trzaskowski w Gorzowie Wielkopolskim. Kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta zachęca do udziału w wyborach.

Kampania Rafała Trzaskowskiego różni się zdecydowanie od poprzednich batalii prowadzonych przez Platformę Obywatelską. Kandydat KO odcina się od głównych polityków obozu opozycyjnego i unika tematów, które wcześniej poruszali: konstytucja, sądownictwo, czy krytyka.

Zamiast tego, wyborcy kandydata PO usłyszeli zapowiedź podtrzymania podstawowych programów socjalnych (np. 500 plus), propozycję dodatku do emerytur dla matek i sprzeciw wobec planów adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Trzaskowski zmienił nawet stosunek do Marszu Niepodległości i Donalda Tuska, kiedy przewidywał koniec jego kariery politycznej w Polsce.

Rafał Trzaskowski przypomina wyborcom o największym wrogu Platformy Obywatelskiej. „Moglibyśmy pożegnać prezesa Kaczyńskiego”

W ostatnich dniach kampanii kandydat KO przypomina również o Jarosławie Kaczyńskim. Trzaskowski uważa, że prezes PiS powinien odejść z polityki. – Ta niedziela można być bardzo sprawcza. Dzisiaj, jak mówię, że pewne pokolenie polityków powinno odejść od sterów władzy, że wszyscy mamy dosyć Jarosława Kaczyńskiego, to brzmi to jak pewne zaklęcie, marzenie, które wielu z was podziela, ale to jest siła kartki wyborczej – powiedział w Gorzowie Wielkopolskim (cytat za 300polityka.pl).

POLSKA CAŁA NA RAFAŁA ‼️



Energia tłumów w Gorzowie Wielkopolskim jest fenomenalna 🔥



Wieje wiatr zmian 💪#Trzaskowski2020 pic.twitter.com/wN80x6AeEZ — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) July 8, 2020

– Jeżeli będziemy w stanie spowodować, że będzie zmiana i będzie silny, niezależny prezydent, to przede wszystkim pozbawimy pana Jarosława możliwości wykonywania tych codziennych telefonów i dawania prezydentowi w ciemno ustaw do podpisania – dodał.

Trzaskowski zachęca wyborców do wzięcia udziału w głosowaniu. – To właśnie wy możecie zadecydować o tej zmianie – podkreślił. – Zobaczcie, nagle zniknął Jarosław Kaczyński. Może przyczynilibyście się do tego, żeby go schować na dłużej? Mam do was prośbę, bo jak już zaczynamy i jak tak dobrze nam idzie, to jeżeli moglibyśmy pożegnać prezesa Kaczyńskiego, to co byście powiedzieli, jak byśmy pożegnali jeszcze paru innych ministrów z zaciśniętymi ustami? – dodał.

Źródło: 300polityka.pl