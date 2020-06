Rafał Trzaskowski stara się zmobilizować młodych wyborców do głosowania. Podczas swojego wystąpienia w Rzeszowie podkreślił, że ta grupa wyborców jest znudzona stylem polskiej polityki. – Oni już nie mogą słuchać o sporach pomiędzy starszymi politykami, którzy ciągle kłócą się o to samo. Rozumiem to – zaznaczył.

Rafał Trzaskowski rusza po głosy najmłodszych wyborców. To im poświęcił znaczną część swojego wystąpienia w Rzeszowie. – Mam takie wrażenie, że dzisiaj, przez te ostatnie tygodnie zbyt dużo słyszymy zwłaszcza od konkurentów politycznych o tym, co już dawno było – ocenił.

Zdaniem kandydata KO politycy obozu rządzącego poruszają w tej kampanii drugorzędne problemy. – Dzisiaj wszyscy się zastanawiamy, czy wychodzimy z epidemii, czy dalej ta epidemia się rozwija, bo przecież brak konkretnej informacji – stwierdził.

Trzaskowski mówi do młodych wyborców: Mamy już dość starych sporów

– Młodzi ludzie, a sam o tym wiem, bo moja 15-letnia córka zaczyna zadawać takie same pytania, oni dokładnie wiedzą, co dzisiaj jest problemem naszego kraju i musimy się w nich wsłuchać – mówił kandydat KO.

Prezydent Rafał @trzaskowski_ w Rzeszowie: Wiele razy słyszałem: nie mów tego, nie podpisuj, po co ci to. Tylko, że my już #MamyDość polityków, którzy się bez przerwy czegoś boją. Widzę, że macie dosyć fałszu i chcecie patrzeć w przyszłość. To największa ulga.#Trzaskowski2020 — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) June 24, 2020

Zdaniem Trzaskowskiego współczesna młodzież nie akceptuje polityki w obecnej formie. – Oni już nie mogą słuchać o sporach pomiędzy starszymi politykami, którzy ciągle kłócą się o to samo. Rozumiem to. Bo naprawdę dzisiaj walczę o prezydenturę na kolejne 5 lat, a nie na poprzednie 5 lat i mamy już dość starych sporów – podkreślił.

Kandydat KO zapytał o Kaczyńskiego młodych ludzi. Powiedział, co usłyszał

Prezydent Warszawy wspomniał również o prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim. – Dzisiaj bardzo wielu dziennikarzy i sztabowców zastanawiało się, co mam dziś powiedzieć o prezesie Kaczyńskim, który wystąpił. Zadałem to pytanie młodym ludziom. Powiedzieli mi: „niech pan po prostu o nim nie mówi” – powiedział.

Co Rafał @trzaskowski_ powinien dzisiaj powiedzieć o Jarosławie Kaczyńskim?



Młodzi ludzie na spotkaniu odpowiedzieli. A co? Posłuchajcie!#Trzaskowski2020 pic.twitter.com/zIUrpF18ry — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) June 24, 2020

Źródło: Facebook