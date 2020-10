Rafał Trzaskowski zapowiedział, że 17 października nastąpi inauguracja ruchu Nowa Solidarność. Jego powstanie prezydent Warszawy zapowiadał jeszcze podczas kampanii prezydenckiej. Trzaskowski zaznaczył, że do ruchu będzie można prawdopodobnie zapisywać się już wcześniej.

Już kilka tygodni temu miało zostać ogłoszone powstanie Nowej Solidarności – ruchu zapowiadanego przez Rafała Trzaskowskiego. Start został jednak odłożony między innymi ze względu na awarię oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie. Trzaskowski, który był gościem programu „Fakty po Faktach” na antenie TVN24 ogłosił, że nowy ruch zostanie ogłoszony 17 października.

Nowy ruch ma działać pod patronatem Rafała Trzaskowskiego. 17 października twórcy mają opowiedzieć o wszystkich podejmowanych działaniach, jednak zapisy będą prawdopodobnie możliwe wcześniej. „Zrobimy absolutnie wszystko, aby do ruchu móc się zapisywać już wcześniej, dlatego że rzeczywiście jest olbrzymia energia ludzi, trzeba ją skanalizować” – powiedział.

A czym będzie zajmowała się Nowa Solidarność? „Chcemy zaprosić wszystkich, którzy chcą działać, żeby zbierać podpisy pod ustawami, żeby organizować wolne media, (…) odkłamywać kłamstwa PiS, który cały czas zalewa nas propagandą, będziemy organizować wolontariuszy, żeby jeszcze bardziej skutecznie trafiać w te miejsca, gdzie opozycja jest słabsza” – mówił. „Otwarta będzie współpraca przy bardzo konkretnych projektach, czy to projektach, które mają wzmocnić nasze szanse na równą edukację, czy to projektach, które mają jasno odpowiedzieć na to, w jaki sposób radzić sobie z reformą służby zdrowia, czy projektach potrzebnych w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i pomocy Białorusinom” – dodał.

Źr.: TVN24