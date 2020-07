Zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich. Tym razem sondażowe wyniki nie dają jednoznacznej odpowiedzi, kto będzie rządził przez kolejne pięć lat, chociaż bliżej wygranej jest obecnie Andrzej Duda. Według sondażu late poll, głosowanie w większości województw wygrał jednak Rafał Trzaskowski.

51 procent dla Andrzeja Dudy i 49 procent dla Rafała Trzaskowskiego – to wyniki sondażu late poll na podstawie danych IPSOS. I chociaż urzędujący prezydent ma w nich lekką przewagę to na świętowanie musi poczekać aż do oficjalnego ogłoszenia wyników przez Państwową Komisję Wyborczą.

Tymczasem, jeśli wierzyć sondażowi late poll, to Rafał Trzaskowski wygrał w większej liczbie województw. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył przewagę w dziewięciu województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, śląskim i opolskim. Najlepiej wypadł na Pomorzu, gdzie zdobył aż 65,8 proc. poparcia.

Andrzej Duda z kolei mógł liczyć na większość w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Tradycyjnie już największe poparcie zdobył na Podkarpaciu, gdzie głosowało na niego aż 73 proc. wyborców.

Wyniki late poll dla poszczególnych województw przedstawiają się następująco:

Zachodniopomorskie:

Rafał Trzaskowski: 62,4 proc.

Andrzej Duda: 37,6 proc.

Pomorskie:

Rafał Trzaskowski: 65,8 proc.

Andrzej Duda: 34,2 proc.

Warmińsko-mazurskie:

Rafał Trzaskowski: 52,2 proc.

Andrzej Duda: 47,8 proc.

Podlaskie:

Andrzej Duda: 61 proc.

Rafał Trzaskowski: 39 proc.

Lubuskie:

Rafał Trzaskowski: 62,9 proc.

Andrzej Duda: 37,1 proc.

Wielkopolskie:

Rafał Trzaskowski: 54,7 proc.

Andrzej Duda: 45,3 proc.

Kujawsko-pomorskie:

Rafał Trzaskowski: 53,4 proc.

Andrzej Duda: 46,6 proc.

Mazowieckie:

Andrzej Duda: 51,8 proc.

Rafał Trzaskowski: 48,2 proc.

Lubelskie:

Andrzej Duda: 65 proc.

Rafał Trzaskowski: 35 proc.

Łódzkie:

Andrzej Duda: 57,4 proc.

Rafał Trzaskowski: 42,6 proc.

Dolnośląskie:

Rafał Trzaskowski: 57,6 proc.

Andrzej Duda: 42,4 proc.

Opolskie:

Rafał Trzaskowski: 54,7 proc.

Andrzej Duda: 45,3 proc.

Śląskie:

Rafał Trzaskowski: 51,5 proc.

Andrzej Duda: 48,5 proc.

Świętokrzyskie:

Andrzej Duda: 63,9 proc.

Rafał Trzaskowski: 36,1 proc.

Małopolskie:

Andrzej Duda: 57,6 proc.

Rafał Trzaskowski: 42,4 proc.

Podkarpackie:

Andrzej Duda: 73 proc.

Rafał Trzaskowski: 27 proc.

Źr.: TVN24