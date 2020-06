Incydent na spotkaniu Rafała Trzaskowskiego w Opolu. Na wystąpieniu kandydata Koalicji Obywatelskiej pojawili się politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy domagali się odpowiedzi na pięć pytań związanych z kampanią wyborczą. Zwolennicy prezydenta Warszawy wygwizdali ich. W pewnym momencie pojawiły się niecenzuralne hasła. Posłowie opublikowali nagrania.

W sobotę Rafał Trzaskowski przybył do Opola. Podczas swojego wystąpienia przypomniał o postulacie likwidacji TVP Info i skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za decyzje wobec mediów publicznych.

– Dlaczego pan prezydent zgadza się na to, że telewizja kiedyś nazywana publiczną, nadal szczuje jednych na drugich? – pytał Trzaskowski. Kandydat KO zastanawiał się, czy prezydentowi przestał już przeszkadzać Jacek Kurski.

Na wiecu pojawili się także posłowie Zjednoczonej Prawicy: Janusz Kowalski z Solidarnej Polski oraz Kamil Bortniczuk z Porozumienia. Politycy przygotowali pięć pytań dotyczących kampanii prezydenckiej i domagali się odpowiedzi od Trzaskowskiego. Chodziło o stanowisko kandydata KO ws. wieku emerytalnego, relokacji uchodźców, 500 plus, małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci przez jednopłciowe pary.

Posłom skutecznie uniemożliwiono dostęp do kandydata. Zwolennicy Trzaskowskiego skandowali wobec nich obraźliwe hasła: „Spie..j dziadu”, „Idź do domu”. Fragment nagrania zamieściła w mediach społecznościowych szefowa biura poselskiego Borysa Budki. „Tak zostali przywitani posłowie Bortniczuk i Kowalski w Opolu :)” – napisała.

Bortniczuk przekonuje, że w rzeczywistości było zdecydowanie ostrzej, niż na nagraniu zaprezentowanym w sieci. Przy okazji przypomniał o niedawnym liście Rafała Trzaskowskiego do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, w którym kandydat KO apelował o wzajemny szacunek i wzywał do zgody ponad podziałami.

W rzeczywistości było nawet gorzej… ale żeby dyrektor biura @bbudka chwaliła się tym w dzień po liście Rafała Trzaskowskiego do sympatyków PiS? https://t.co/VSTRnS1Akz

Miał być szacunek, dialog i ręka wyciągnięta do zgody. Po wczorajszym liście do sympatyków @pisorgpl wybralismy się z @JKowalski_posel na wiec Rafała Trzaskowskiego. Co było? Wyzwiska, okrzyki i takie obrazki. PS. Kandydat oczywiście w dalszym ciągu nie odpowiedział na #5pytań. pic.twitter.com/ylBEkuwht2