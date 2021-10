Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ciągu tygodni rozpoczną się szczepienia trzecią dawką dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia. Szczepionkę będą mogły przyjąć wszyscy, u których upłynęło pół roku od zakończenia podstawowego schematu szczepień.

Stało się to, co zapowiadano już od jakiegoś czasu. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Medycznej podjęto decyzję o rozszerzeniu szczepień trzecią dawką. Informację w tej sprawie przekazał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. „Wspólnie z szefem Ministerstwa Zdrowia Adamem Niedzielskim postanowiliśmy, że szczepienia będą mogły się rozpocząć w ciągu kilku tygodni. Kolejne dawki będą mogły przyjąć osoby powyżej 18. roku życia, u których od zakończenia podstawowego schematu szczepień upłynęło co najmniej 6 miesięcy” – czytamy.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie rozpoczną się szczepienia i jak będą wyglądały jeśli chodzi o poszczególne preparaty. Można się spodziewać, że szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym czasie.

Premier poinformował również, że podczas spotkania Rady Medycznej dyskutowano między innymi o obecnej sytuacji pandemicznej czy kwestii obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego. „Rada dyskutowała o wzbierającej czwartej fali COVID-19, konieczności przyspieszenia procesu szczepień i obowiązkowych szczepieniach dla personelu medycznego. Omawiano także pomysły nowych zasad zabezpieczenia oddziałów szpitalnych przed transmisją wirusa i planowane inwestycje w polską sieć szpitali zakaźnych” – dodał szef rządu.

Żr.: Facebook/Mateusz Morawiecki