Polska będzie bogata, jeśli wy i wszyscy inni będą potrafili się bogacić – ogłosił premier Donald Tusk na konferencji „Polska. Rok przełomu”. Szef rządu przedstawił wizję wielkich inwestycji w 2025 roku w Polsce. W trakcie wystąpienia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych zapowiedział rekordową kwotę na realizację inwestycji w kraju.

W poniedziałek, 10 lutego, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się specjalna konferencja prasowa premiera Donalda Tuska pt. „Polska. Rok Przełomu”. Szef rządu poinformował, że w 2025 roku ponad 650 mld zł zostanie wydanych na inwestycje. – To jest kwota rekordowa – zaznaczył.

Premier przekonuje, że na tę gigantyczną kwotę złożą się m.in. rozbudowa kolei, portów, a także inwestycje energetyczne. Długofalowym celem inwestycji będą: bezpieczeństwo, sprawna logistyka i inteligentna gospodarka.

Prezentując dane dot. inwestycji, Tusk przypomniał wydarzenie sprzed lat. – Pamiętam, w gmachu Giełdy, kiedy lata temu byłem premierem polskiego rządu, byliśmy tak dumni z rozpoczynającej się właśnie wtedy inwestycji w drogi, autostrady – mówił.

Tusk apeluje: Silna Polska i szczęśliwi Polacy to znaczy naród bogaty

– Wtedy wszyscy zrozumieli, że Polska jest w budowie. Takie nawet było hasło: „Polska w budowie”. To był okres największych inwestycji w historii dotychczasowej, tamtej historii. Dzisiaj mówimy o kolejnym skoku, kolejnym przełomie, o jeszcze większych pieniądzach na inwestycje, więc to jest taka „Polska w budowie 2”, ale na jeszcze większą skalę – zapowiedział.

W pewnym momencie premier zwrócił się z apelem do obywateli. – Mogę wam powiedzieć – bogaćcie się, Polska będzie bogata, jeśli wy i wszyscy inni będą potrafili się bogacić. Tutaj nie powinno być żadnych ograniczeń – podkreślił. – Silna Polska i szczęśliwi Polacy to znaczy naród bogaty, bogaty przez wasze zdolności, dzięki waszej pracy, temu co wy zrobicie – dodał.

