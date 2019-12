Donald Tusk jest w ostatnim czasie bardzo aktywny w Polsce. Ma to związek z licznymi spotkaniami autorskimi promującymi jego najnowszą książkę pt. „Szczerze”. W Gdańsku były szef Rady Europejskiej pytany był między innymi o to czy boi się Jarosława Kaczyńskiego.

W środę 18 grudnia odbyło się kolejne spotkanie autorskie Donalda Tuska w związku z premierą jego najnowszej książki pt. „Szczerze”. Tym razem miało ono miejsce w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Były szef Rady Europejskiej jak zwykle odpowiedział na wiele pytań dotyczących życia politycznego.

Były szef Rady Europejskiej pytany był między innymi o to czy boi się Jarosława Kaczyńskiego. Jego odpowiedź może być zaskakująca. „Czego tu się bać? Przyjrzycie się mu z bliska. To co złe, dzieje się w ludzkich głowach i sercach. Jesteśmy dość pasywni. Nas pod sądami będzie dziś o dziesięć razy za mało, aby ktoś nas na poważnie” – powiedział.

Donald Tusk odniósł się również do pozycji Polski w Unii Europejskiej. „W Europie nikt nikogo nie wyrzuca, tylko pewne rzeczy dzieją się w sposób niezauważalny. Polska od wielu miesięcy konsekwentnie wychodzi z UE. Od czasu pierwszego ataku na sądy, oczywistym było, że Polska obiera kurs opuszczenia Unii, odpuszczając pewne wspólne wartości” – stwierdził.

Czytaj także: Najnowszy sondaż. Hołownia zabiera głosy opozycji, Andrzej Duda z ogromną przewagą

Źr.: Gazeta.pl