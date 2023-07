Donald Tusk zaskoczył swoją deklaracją ws. zwiększenia ochrony granic Polski. Lider Platformy Obywatelskiej został skrytykowany także przez dziennikarzy z „wolnych mediów”. – Obrzydliwy spot – czytamy w komentarzach.

Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami – apelował Donald Tusk w swoim najnowszym spocie. Lider Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z niekontrolowaną przez rząd imigracją.

Chyba nie taki miał być efekt jego deklaracji. Słowa Tuska są przedmiotem kpin ze strony prawicy oraz obozu rządzącego. Wielu internautów zarzuca liderowi PO hipokryzję, przywołując w tym kontekście liczne deklaracje polityków jego formacji, którzy zapewniali o otwartości na różnorodność i tolerancję, jednocześnie krytykując PiS za islamofobię.

Co ciekawe, Tuska krytykują nie tylko przedstawiciele rządowych kanałów i prawicowych portali, ale również dziennikarze „wolnych mediów”.

Fatalny jest ten klip. I nie chodzi tylko o aspekt moralny, bo tu nie ma nawet co gadać. Ale politycznie to też jest strzał kulą w płot. PO nigdy nie przelicytuje PiS-u na ksenofobię i nacjonalizm, a idąc tą drogą może sporo stracić. Można to było rozegrać o wiele, wiele lepiej. https://t.co/22h1I1tX0y

Co za geniusz doradził Tuskowi ten antyemigrancki film? Giertych? Lis? Pablo Morales? Przecież on uderza we wszystko w co wierzy elektorat KO. Gdzie jest prezydent stolicy, otwartej, wielokulturowej? Powinienem natychmiast zaprotestować… oh wait