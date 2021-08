Donald Tusk odniósł się do dymisji Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Lider Platformy Obywatelskiej nie sprawiał wrażenia specjalnie zaskoczonego.

Nie milkną echa dymisji Jarosława Gowina z rządu Mateusza Morawieckiego. Donald Tusk proszony o komentarz przez dziennikarza WP nie sprawiał, aby zmiany w rządzie Zjednoczonej Prawicy specjalnie go zaskoczyły.

Tusk: „Kaczyński nie wybacza”

Były premier złośliwie zwrócił uwagę, że sprawa Gowina trwała bardzo długo. „Kończy się pewna groteska. To wychodzenie jest rekordowe w historii. Stało się to, co musiało się stać” – ocenił Tusk. „Ja znam Kaczyńskiego. On nie wybacza takich manewrów” – zaznaczył.

Pytany o to, czy Zjednoczona Prawica straci sejmową większość w związku z ewentualnym wyjściem Jarosława Gowina z koalicji, były premier podkreślił, że „nie liczy głosów PiS-u”. „Każdy scenariusz jest możliwy. Jutro będziemy wiedzieć więcej” – powiedział Donald Tusk.

Gowin zdymisjonowany

We wtorek wieczorem Muller poinformował, że zapadła ostateczna decyzja. „Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina” – powiedział rzecznik rządu.

Jak się okazuje dymisja Gowina nie oznacza rozbicia Zjednoczonej Prawicy. „Tych wszystkich posłów, którzy chcą z nami budować ten program, który jest zapisany w #PolskiŁad, bez względu na barwy polityczne, ale przede wszystkim tych, którzy są w Zjednoczonej Prawicy, nadal zapraszamy do kontynuowania wspólnej pracy” – mówił Mueller.

Źr. wp.pl; wmeritum.pl