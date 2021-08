Nie milkną echa dymisji Jarosława Gowina. Krzysztof Bosak usłyszał pytanie, czy w tej sytuacji lider porozumienia mógłby odnaleźć się w Konfederacji. Odpowiedź była bardzo jednoznaczna.

Bosak gościł w programie „Młodzież vs politycy” na kanale MyPolitics. Usłyszał tam pytanie o to, czy dla Gowina (określonego mianem „bezkręgowca”) po dymisji znalazłoby się miejsce w Konfederacji. Poseł tej partii odparł, że odpowiedź jest prosta.

„Nie, nie znalazłoby się” – stwierdził jednoznacznie. „Nam się bardzo wiele elementów polityki Jarosława Gowina nie podoba. W retoryce może jest coś, z czym byśmy się zgodzili. On generalnie w swojej retoryce akcentuje ochronę wartości rynkowych. Mówi, że podatki nie powinny rosnąć, przedsiębiorcy powinni mieć warunki do rozwoju. Wydaje mi się, że to wynika z tego, jaką tekę w rządzie dostał i tak starał się pozycjonować” – mówił Bosak.

Bosak krytycznie o Gowinie

„Natomiast już jego głosowania – jak pan słusznie zauważył, używając tego niezbyt mu przychylnego określenia „bezkręgowiec” – już nie świadczą o tym” – zauważył Bosak. „On jedno mówi, drugie robi. Są granice wykręcania kota ogonem” – dodał.

„Skoro jest się w rządzie, który prowadzi politykę lewicową gospodarczo, to nie można pozować na wielkiego rynkowca. A tak robiJarosław Gowin. To jest jednak tylko wierzchołek góry lodowej zastrzeżeń do niego, bo mówi wiele rzeczy, z którymi się nie zgadzamy w sposób fundamentalny” – stwierdził Bosak.

Gowin zdymisjonowany

We wtorek wieczorem Muller poinformował, że zapadła ostateczna decyzja. „Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina” – powiedział rzecznik rządu.

Jak się okazuje dymisja Gowina nie oznacza rozbicia Zjednoczonej Prawicy. „Tych wszystkich posłów, którzy chcą z nami budować ten program, który jest zapisany w #PolskiŁad, bez względu na barwy polityczne, ale przede wszystkim tych, którzy są w Zjednoczonej Prawicy, nadal zapraszamy do kontynuowania wspólnej pracy” – mówił Mueller.

