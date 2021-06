Tego Donald Tusk z pewnością się nie spodziewał. Nawet sondaż przeprowadzony przez pracownię Kantar na zlecenie „Faktów” TVN i TVN 24 przynosi dla niego fatalne wieści. Okazuje się, że zdecydowana większość Polaków nie życzy sobie ponownego zaangażowania byłego premiera w bieżącą politykę.

W ostatnich tygodniach ponownie powrócił temat powrotu byłego premiera do bieżącej polityki krajowej. Donald Tusk sam podgrzał emocje zapewniając w telewizyjnym wywiadzie, że nie dopuści do rozpadu Platformy Obywatelskiej. Partia, którą przed laty zakładał w ostatnim czasie pogrążyła się w głębokim kryzysie skutkującym załamaniem poparcia w sondażach.

Jednak, czy Polacy chcieliby, aby Tusk powrócił do bieżącej polityki krajowej i żeby stanął na czele PO? Były premier nie będzie zadowolony. „Zdecydowanie nie” odpowiedziało 32 proc. badanych, a 28 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej nie”. Oznacza to więc, że aż 60 proc. opowiedziało się przeciwko jego powrotowi do kraju.

Dużo mniej ankietowanych udzieliło odwrotnej odpowiedzi. Za tym, aby Tusk powrócił jest w sumie tylko 26 proc. – „zdecydowanie tak” odpowiedziało 9 proc., a „raczej tak” – 17 proc. To z pewnością wyniki znacznie poniżej oczekiwań obecnego szefa Europejskiej Partii Ludowej.

14 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie i wybrało opcję „Nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż telefoniczny został zrealizowany przez Kantar w dniach 24-25 czerwca 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1001 osób powyżej 18. roku życia.

Źr. fakty.tvn24.pl