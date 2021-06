Sławomir Nitras w programie „Graffiti” na antenie Polsat News mówił o sytuacji wewnątrz opozycji. W ostatnim czasie dużo mówiło się o powrocie Donalda Tuska do bieżącej polityki. Tymczasem poseł zaskakująco wyznał, że w jego ocenie Borys Budka zamierza zrezygnować z funkcji szefa Platformy Obywatelskiej.

Nitras mówił o projekcie Rafała Trzaskowskiego Campus Polska Przyszłości. Stwierdził, że jego ocenie będzie to „ważne wydarzenie”. Pytany, czy pojawi się na nim Donald Tusk, nie wykluczył. „Rafał Trzaskowski sformułował pewną formę wstępnego zaproszenia dla Tuska. Stało się to w ciągu ostatnich tygodni” – powiedział. Nie wiadomo, jednak, czy były premier przyjął takie zaproszenie.

W ostatnim czasie w mediach spekulowano o różnych wariantach możliwego powrotu Donalda Tuska do bieżącej polskiej polityki. Jeden z nich zakładał rezygnację Budki z funkcji szefa PO i objęcie jej przez powracającego Tuska. Z wypowiedzi Nitrasa można wywnioskować, że takie rozwiązanie jest bardzo poważnie brane pod uwagę. Przyznał bowiem, że Budka zapewne poda się do dymisji.

Nitras zapowiada rezygnację Budki?

„Nie znam planów Donalda Tuska” – zastrzegł Nitras. „Przyjmuję do wiadomości zmianę postawy Borysa Budki, która jest zaskoczeniem. Wydaje mi się, że nosi się on z zamiarem rezygnacji (z funkcji szefa partii). To na nowo otwiera sytuację w formacji” – przyznał.

To nie wszystko, bo Nitras zdaje się też dopuszczać możliwość objęcia kierownictwa partii przez Rafała Trzaskowskiego. „Trzaskowski jest polityczną lokomotywą, ogromnym atutem PO grającej zawsze o zwycięstwo. W 2020 r. wszyscy PO grzebali, chętnie zagospodarowywali jej elektorat i pozycję. Wejście do gry Trzaskowskiego zmieniło sytuację (w wyborach prezydenckich – red.)” – powiedział.

„Proszę dać nam szansę wybrać (szefostwo partii), a wcześniej my musimy zastanowić się, w jakim kierunku powinniśmy iść. Jest nam potrzebny i Donald Tusk, i Rafał Trzaskowski” – podsumował Nitras.

