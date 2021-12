Rafał Ziemkiewicz skomentował słowa Donalda Tuska. Lider Platformy Obywatelskiej ostrzega, że następne wybory parlamentarne w Polsce mogą zostać sfałszowane.

„Zarówno w Polsce jak i na Węgrzech mamy do czynienia z wyborami wolnymi (bo każdy może pójść zagłosować), ale nieuczciwymi, m. in. przed nadużywanie mediów publicznych przez władzę. Najbliższe wybory mogą być nie tylko nieuczciwe, ale także sfałszowane. Żeby uniknąć tego ryzyka musimy mieć własny niezależny system kontroli wyborów” – mówił Donald Tusk w rozmowie z Onetem.

Tusk podkreślał również, że robi wszystko, aby utrzymać „wolne media”. „I to jest wspólne zadanie całej opinii publicznej, wszystkich obywateli, to nie tylko opozycja czy tylko same wolne media powinny być w to zaangażowane” – oświadczył.

Słowa Tuska na temat wyborów parlamentarnych, które, zdaniem lidera PO, mogłyby zostać sfałszowane skomentował publicysta Rafał Ziemkiewicz. Zamieścił na Twitterze wpis, w którym bardzo krótko ocenił stanowisko opozycyjnego polityka. Ziemkiewicz stwierdził bowiem, z jakiego powodu Tusk mógł pokusić się o taką wypowiedź.

„Aha. Czyli już się pogodzili z tym, że przerżną…” – napisał Ziemkiewicz sugerując, że Tusk i jego otoczenie mogli zdać sobie sprawę, że przegrają najbliższe wybory. „Btw jak to leciało… „odmęty szaleństwa”?” – zapytał w kolejnym wpisie.

Btw jak to leciało… „odmęty szaleństwa”? — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) December 7, 2021

Czytaj także: Tusk: „Najbliższe wybory mogą być nie tylko nieuczciwe, ale także sfałszowane”