Donald Tusk zareagował na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej ws. przyjęcia sprawozdania komitetu Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. „Pieniędzy nie ma i nie będzie” – podkreślił na wstępie.

Przypomnijmy, że w poniedziałek, 30 grudnia, Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu Prawa i Sprawiedliwości z wyborów w 2023 roku. Decyzja, zdaniem wielu komentatorów, oznaczała „odmrożenie” milionów złotych subwencji dla partii Jarosława Kaczyńskiego.

„Dla Ministerstwa Finansów będzie stanowiło to podstawę do wypłaty subwencji w całości. MF do tej pory wskazywało wprost – decyzje PKW są dla nich wiążące” – napisał Marek Mikołajczyk z Dziennika Gazety Prawnej.

⭕ Stan wygląda następująco:

➡ Mamy uchwałę o przyjęciu sprawozdania komitetu PiS. Dla Ministerstwa Finansów będzie stanowiło to podstawę do wypłaty subwencji w całości. MF do tej pory wskazywało wprost – decyzje PKW są dla nich wiążące.



➡ Mamy dwa oświadczenia. Jedno z… — Marek Mikołajczyk (@mikolajczykm) December 30, 2024

Z kolei Patryk Słowik z tej samej redakcji przypomniał stanowisko resortu finansów z 25 listopada. „Minister Finansów zgodnie ze swoją właściwością nie dokonuje merytorycznej oceny przesłanek, będących podstawą rozstrzygnięcia PKW. Pełni jedynie formalną i techniczną funkcję w procesie przekazywania środków subwencji. Odbywa się to jednak przy uwzględnieniu i w poszanowaniu uchwał podjętych przez PKW. Z tej przyczyny działania Ministra Finansów w zakresie wypłaty rat subwencji są bezpośrednio uzależnione od rozstrzygnięcia PKW” – napisano.

Jest.

Ministerstwo Finansów, stanowisko z 25 listopada 2024 r.: „Minister Finansów zgodnie ze swoją właściwością nie dokonuje merytorycznej oceny przesłanek, będących podstawą rozstrzygnięcia PKW. Pełni jedynie formalną i techniczną funkcję w procesie przekazywania środków… https://t.co/7kmrypXMmL — Patryk Słowik (@PatrykSlowik) December 30, 2024

Tusk reaguje na decyzję PKW. To oficjalna zapowiedź?

Politycy PiS liczyli, że dzisiejsza decyzja ucina wszelkie spekulacje, jednak okazuje się, że wcale tak być nie musi. Premier Donald Tusk zasugerował to wieczornym wpisem. – „Pieniędzy nie ma i nie będzie”. Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW – napisał szef rządu.

„Pieniędzy nie ma i nie będzie”. Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 30, 2024

Przeczytaj również: