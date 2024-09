Blisko 7 godzin trwała w Sejmie debata nad wystąpieniem Donalda Tuska, który podsumowywał działania rządu ws. powodzi. Długimi fragmentami debata przemieniała się w ostrą awanturę, podczas której nie brakowało poważnych oskarżeń.

W Sejmie debatę rozpoczął Donald Tusk, który podsumowywał działania ws. powodzi. Oprócz niego głos zabierali również inni członkowie rządu, na czele z szefem MON, ministerem cyfryzacji oraz minister zdrowia.

„Nie mogę inaczej rozpocząć informacji rządu w Sejmie od podziękować i hołdu dla tych wszystkich, których oglądamy codziennie. Tych cichych bohaterów, mieszkańców ziem dotkniętych powodzią. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wysiłkowi: mieszkańców, strażaków, policjantów, żołnierzy, samorządowców, udało się zapobiec najgorszemu” – mówił w Sejmie Tusk, cytowany przez portal DoRzeczy.

Głos zabrali również przedstawiciele opozycji, którzy nie szczędzili mocnych słów. Padały poważne oskarżenia dotyczące zaniedbań. „Dlaczego pan, panie premierze, wiedząc 10 września, że idzie fala, nie ostrzegł Polaków?” – pytał Czarnek.

To jednak nie był koniec jego zarzutów. „Dlaczego 13 września okłamał pan Polaków, że nie ma powodów do paniki? Dlaczego pan spowodował katastrofalne straty dla hurtowników, właścicieli sklepów, salonów fryzjerskich, bo kłamał pan, że nie trzeba się ewakuować, bo nie ma powodów do paniki. I to jest zaniedbanie, za które pan, panie premierze, odpowie prawno-karnie bez względu na to jaką hucpę dzisiaj urządziliście” – mówił Przemysław Czarnek, cytowany przez DoRzeczy.

Mocne słowa padły również ze strony Zbigniewa Boguckiego. Przypomniał, że ze strony UE alerty powodziowe napływały już od 10 września. „Oskarżam ciebie premierze Donaldzie Tusku o to, że 13, na dzień przed tragedią mówiłeś, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. Że 13 mimo 100 ostrzeżeń z Komisji Europejskiej, mimo prognoz meteorologicznych mówiłeś, że co najwyżej grożą lokalne podtopienia. Oskarżam o to, że nie daliście czasu ludziom, żeby się ewakuować” – grzmiał poseł.

