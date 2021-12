Donald Tusk już przygotowuje się do przejęcia władzy w Polsce. Lider Platformy Obywatelskiej przyznał w programie Onet Opinie, jaka jest – według niego – najlepsza metoda na odsunięcie od władzy Jarosława Kaczyńskiego.

Choć ostatnie sondaże wskazują na spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to jednak partia Jarosława Kaczyńskiego w dalszym ciągu zajmuje pozycję lidera. Wyniki badań sugerują, że PiS nawet w przypadku porażki zachowa większość umożliwiającą podtrzymanie prezydenckiego weta.

Czy istnieje szansa, że opozycji uda się jednak pokonać PiS? W taką możliwość wierzy Donald Tusk. W jego ocenie poprzednie wybory opozycja przegrywala w dużej mierze przez własne błędy.

-Opozycja do tej pory przegrywała wybory w dużej mierze na własne życzenie. One wcale nie musiały być przegrane. Uważam, że te najbliższe wybory mogą być wygrane i zależy to od sprytu i determinacji opozycji, a nie od jakichś czarów-marów, że teraz znajdziemy złoty klucz do umysłów i serc milionów Polaków – powiedział szef PO w Onet Opinie.

Tusk przedstawił swój pomysł na pokonanie PiS. – Nie ukrywam mojej opinii, że najlepsza byłaby jedna lista [w wyborach parlamentarnych] opozycji demokratycznej, bo to by właściwie gwarantowało wygraną – oświadczył.

-Z tą opozycją, która naprawdę jest w stanie uznać ten priorytet, jakim jest przywrócenie standardów praworządności i demokracji, co jest oczywiście związane z odsunięciem PiS-u od władzy – podsumował.