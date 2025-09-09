Podczas wtorkowego posiedzenia rządu Donald Tusk poinformował, że w ciągu najbliższych dni nastąpi zamknięcie przejść granicznych z Białorusią. Jak wyjaśnił, decyzja ma związek z manewrami wojskowymi Zapad, w których udział weźmie rosyjskie wojsko.
Tusk przypominał, że za kilka dni ruszają manewry Zapad. „Jak państwo wiecie, w piątek rozpoczynają się bardzo agresywne – z punktu widzenia doktryny wojskowej – manewry rosyjsko-białoruskie na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy” – mówił.
Premier zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach dochodzi do coraz większej liczby prowokacji, nie tylko w Polsce.
„Ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad” – mówił Tusk.
Zamknięcie granicy z Białorusią nastąpi o północy w nocy z czwartku na piątek.
Przeczytaj również:
- Rosja uderzy na przesmyk suwalski? Były brytyjski oficer alarmuje
- Rosyjski śmigłowiec wojskowy wleciał na teren państwa NATO. Szybka reakcja
- Gen. Polko domaga się strzelania do dronów. „Nie możemy się kompromitować”
Źr. Interia