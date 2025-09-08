Rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-8 w niedzielę 7 września bez żadnej zapowiedzi wleciał na terytorium Estonii. Władze tego kraju wezwały rosyjskiego chargé d’affaires, któremu zamierzają wręczyć notę protestacyjną.

Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie estońskiego MSZ. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii wezwało dziś, 8 września, chargé d’affaires Ambasady Federacji Rosyjskiej, aby wyrazić protest i przekazać oficjalną notę dotyczącą naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło 7 września” – napisano.

W dalszej części komunikatu opisano incydent. „Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał bez pozwolenia w przestrzeń powietrzną Estonii i przebywał tam około czterech minut. Według ministra spraw zagranicznych Margusa Tsahkny, jest to kolejny poważny i godny ubolewania incydent, zwłaszcza że jest to już trzecie naruszenie w tym roku” – czytamy.

Co znamienne, strona rosyjska w żaden sposób nie odniosła się sprawy. Przynajmniej na poziomie oficjalnym przemilczano zdarzenie. Prokremlowskie media oskarżyły NATO o kłamliwe oskarżenia. Stwierdzono, że to nie pierwsza taka sytuacja, a rosyjskie samoloty i śmigłowce rzekomo „latają ściśle według międzynarodowych zasad korzystania z przestrzeni powietrznej”.

Przeczytaj również:

Źr. Interia