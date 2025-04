Jarosław Kaczyński zareagował na decyzję sądu ws. koncesji dla TV Republika. – Tak, są zagrożone nie tylko wolne media, po prostu jest likwidowana w tej chwili w Polsce demokracja – przekonuje prezes PiS.

W środę po południu odbyła się konferencja prasowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Spotkanie medialne miało związek z dzisiejszą decyzją sądu administracyjnego, który stwierdził, że KRRiT naruszyła prawo udzielając koncesji Telewizji Republika. I uchylił decyzję o nadaniu koncesji. Co istotne jednak orzeczenie nie jest prawomocne. Decyzją zakwestionowano także koncesję dla innej telewizji – wPolsce24.pl.

Kaczyński jest wyraźnie zaniepokojony. – Sąd administracyjny szczebla wojewódzkiego na razie, czyli to nie jest prawomocne, podjął decyzję o cofnięciu koncesji dla Republiki – podkreślił, odnosząc się do tematu.

Kaczyński reaguje na orzeczenie. Jego zdaniem gra toczy się o coś więcej, niż o koncesję dla TV Republika

– Jeżeli ktoś nie traktuje tego jako kolejnego dowodu, na to, że ta władza, nie mając żadnych argumentów i być może mając rozeznanie inne niż z tych sondaży, które są publikowane co do wyniku wyborów prezydenckich, to ostatnie jest oczywiście przypuszczeniem, (…) podejmuje decyzje zmierzające do tego, żeby Polska była jeszcze dużo bliżej Białorusi i Moskwy niż dzisiaj już jest – dodał.

– Myślałem, że 24 [Telewizję wPolsce24 – red.] jeszcze chcą na chwilę zostawić, żeby chociaż stwarzać jakieś pozory. Najwyraźniej nie stwarzają nawet pozorów, idą już, jak to się mówi, w języku bardzo potocznym, na wyrwę – ocenił.

Prezes PiS przekonuje, że w Polsce zagrożona jest demokracja. Jego zdaniem jesteśmy świadkami jej likwidacji. – Tak, są zagrożone nie tylko wolne media, po prostu jest likwidowana w tej chwili w Polsce demokracja. Taka jest prawda – dodał.

Pilne‼️ Sędziowska kasta Tuska odbiera koncesję TV Republika i WPolsce❗️

Czyli mają być tylko te telewizje, które są „dobrami strategicznymi” Tuska – czyli całkowicie od niego uzależnione.

Kolejny powód, aby być na Marszu w sobotę. 1000 lat historii Polski to ciągłe zmagania o… pic.twitter.com/uU7To00PlV — Patryk Jaki (@PatrykJaki) April 9, 2025

WRACA KOMUNIZM! Chcą nas zadusić. Mój apel: niech Marsz 12 kwietnia będzie marszem w obronie wolności słowa, w obronie koncesji dla TV wPOLSCE24 @wPolscepl i TV Republika @RepublikaTV pic.twitter.com/dezcyehQLp — Michał Karnowski 🇵🇱 (@michalkarnowski) April 9, 2025

