Nie milkną echa zachowania Szymona Hołowni na pogrzebie papieża Franciszka. Nawet TVN w swoim materiale informacyjnym wbił szpilę byłemu prezenterowi tej stacji.

W pogrzebie papieża Franciszka w Rzymie uczestniczyła polska delegacja. W jej składzie obok prezydenta Andrzeja Dudy znalazł się m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jednak jego zachowanie wywołało wiele kontrowersji.

Chodzi o to, że Hołownia podczas ceremonii używał telefonu do wykonywania zdjęć. To wielu się nie spodobało. Na marszałka spadła lawina krytyki, która szybko przerodziła się w zalew memów internetowych.

Nie oszczędziła go nawet telewizja TVN, w której przed laty Hołownia pracował. „Polskę reprezentowali prezydent z żoną, marszałek Sejmu z telefonem i wicepremier, minister obrony” – słyszymy w materiale „Fakty” TVN.

Wcześniej Hołownia odnosił się do zarzutów. „Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętamy na zawsze” – pisał w mediach społecznościowych.

