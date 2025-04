Donald Trump i Wołodymyr Zełenski odbyli rozmowę w Watykanie. Zdjęcia, które im zrobiono są naprawdę wymowne.

Wołodymyr Zełenski, ukraiński prezydent, odbył dzisiaj rozmowę z Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, w Watykanie. Spotkanie miało miejsce przed uroczystościami pogrzebowymi papieża Franciszka, które odbyły się na Placu Świętego Piotra. Obaj przywódcy uczestniczyli w ceremonii, na którą przybyło ponad 50 światowych liderów.

Rozmowa odbyła się w czasie, gdy nasilają się działania mające na celu zakończenie konfliktu w Ukrainie. Obie strony uznały spotkanie za „bardzo owocne”. Choć na ten moment brakuje szczegółów dotyczących faktycznego efektu spotkania z udziałem przywódców.

Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie tych dwóch przywódców od lutego 2025 roku, kiedy to w Białym Domu doszło do napiętej wymiany zdań, a w zasadzie karczemnej awantury, która zakończyła się czasowym zamrożeniem relacji.

Trumpowi i Zełenskiemu zrobiono nawet zdjęcie. Widać jak siedzą oko w oko na krzesłach. Są bardzo blisko siebie, co może świadczyć o tym, że rozmowa miała duży ładunek emocjonalny.

