W sieci wybuchła spora zawierucha. Wszystko przez zdjęcie, na którym widać, jak Szymon Hołownia robi sobie selfie na pogrzebie papieża Franciszka. Marszałek Sejmu postanowił odnieść się do tej sytuacji.

Do sieci trafiło zdjęcie z pogrzebu papieża Franciszka. Widać na nim przedstawicieli polskich władz, m.in. prezydenta Andrzeja Dudę czy szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obecny jest też Szymon Hołownia, Marszałek Sejmu.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Hołownia… robił sobie selfie. Zachowanie polityka oburzyło niektórych internautów, a na kandydata na prezydenta spadła spora fala krytyki.

Wreszcie do sprawy postanowił odnieść się sam zainteresowany. – Trzeba wstydu nie mieć, by w takiej chwili kręcić polityczną wojnę. Na pogrzeb papieża zaprosiłem do samolotu osoby w kryzysie bezdomności. To przedstawiciele grupy, której Franciszek pomagał w sposób szczególny. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętajmy na zawsze – napisał Hołownia.

– Zainteresowanym załączam dowód tego, co dziś najważniejsze: Watykanu pełnego żałobników, w tym mnóstwa naszych Rodaków – dodał Marszałek Sejmu w swoim wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

