Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP, zabrał głos ws. sposobu prowadzenia polityki przez Donalda Trumpa. Wskazał, co – jego zdaniem – może obecnie usatysfakcjonować prezydenta USA.

Kwaśniewski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zauważa, że obecnie wielu europejskich i światowych przywódców próbuje „udobruchać Trumpa”. Zdaniem polskiego polityka nie jest to jednak dobra taktyka.

– Każdy gość chce Trumpa udobruchać czy przychylnie nastawić. Więc każdy przyjeżdża z prezentem – mówi Kwaśniewski i dodaje, że nie tędy droga. Co więcej, były prezydent Polski uważa, że niebawem wszyscy przekonają się, iż tego typu działania były zwyczajnie błędne.

– Ale wkrótce wszyscy zrozumieją, że te gadżety już na Trumpa nie działają, bo on myśli o większych – stwierdził Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z dziennikarzami „Gazety Wyborczej”.

Kwaśniewski uważa, że Trump znajduje się obecnie na etapie, w którym jego ego mogą połechtać jedynie wielkie rzeczy. Jakie? – Jest na tym etapie, że czymś, co by go ucieszyło, byłaby obietnica, że dostanie pokojowego Nobla albo Grenlandię – uważa były prezydent.

