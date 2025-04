Politycy Koalicji Obywatelskiej alarmują o „wpadce” Karola Nawrockiego. Kandydat popierany przez PiS został przyłapany na ławce w parku. – To nie jest fejk. To naprawdę sposób na weekend kandydata PiS pana Nawrockiego – pisze minister sportu Sławomir Nitras.

Kampania prezydencka daje się już we znaki niektórym kandydatom? Tak sugerują politycy Koalicji Obywatelskiej. W sieci pojawiło się bowiem zdjęcie Karola Nawrockiego, który… leżał na ławce.

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zestawił to zdjęcie z informacją, że Rafał Trzaskowski brał w weekend udział w szkoleniu wojskowym. – Nawrocki w weekend. Trzaskowski w weekend… – napisał. Tomczyk pokazał pod wpisem zdjęcie z materiału „Faktu”.

Nawrocki w weekend. Trzaskowski w weekend… pic.twitter.com/FvrXps0pOz — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) April 7, 2025

„Karol Nawrocki wybrał się w piątek do warszawskiego Parku Ujazdowskiego, gdzie przyłapali go fotoreporterzy. Na spacer zabrał żonę Martę, a także dwójkę najmłodszych dzieci: Katarzynę i Antoniego” – informuje gazeta.

„Po chwili Nawrocki położył się na ławce i odpoczywał — początkowo sam, później w towarzystwie żony, kładąc głowę na jej kolanach” – czytamy w opisie.

Minister śmieje się ze zdjęcia Nawrockiego. Pomylił daty?

Internauci zwracają uwagę, że sytuacja miała miejsce w piątek, 5 kwietnia. Tymczasem Trzaskowski brał udział w szkoleniu wojskowym następnego dnia. – Cieszę się też, że na szkoleniu spotkałem mnóstwo zainteresowanych dołożeniem swojej cegiełki do wspólnego bezpieczeństwa osób – i kobiet, i mężczyzn. To bardzo budujące! – napisał prezydent Warszawy.

– To nie jest fejk. To naprawdę sposób na weekend kandydata PiS pana Nawrockiego – napisał minister sportu Sławomir Nitras. Pod wpisami polityków KO rozpętały się dyskusje. Obrońcy kandydata popieranego przez PiS przekonują, że odbył on szkolenie wojskowe wcześniej, zanim to było „modne”. Z kolei przeciwnicy dopatrują się pierwszych oznak zmęczenia kampanią…

To nie jest fejk. To naprawdę sposób na weekend kandydata PiS pana Nawrockiego. pic.twitter.com/ih5MAYCcgS — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) April 7, 2025

Panie Ministrze. Weekend @NawrockiKn spędził z mieszkańcami Łódzkiego i Wielkopolski – był w Opocznie, Brzezinach, Pabianicach, Zduńskiej Woli, Sieradzu i Koninie, a nie na ławce w parku. Proszę włączyć @wPolscepl to będzie Pan na bieżąco i nie będzie rozsiewał fejków. Naprawdę… — Żaklina Skowrońska (@zaklinaskowron) April 7, 2025

