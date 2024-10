Agata to jedna z uczestniczek show TVN pod nazwą „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Widzowie zwrócili uwagę na pewien gest, który wykonuje.

W programie Agata wzięła „ślub w ciemno” z Piotrem z Poznania. Para od początku dogaduje się raczej średnio, a widzowie mają coraz więcej wątpliwości, że ich związek przetrwa i nie zakończy się rozwodem. Przy okazji zwrócili uwagę na jedną rzecz.

Chodzi o gest Agaty, który ta wykonuje dość często. Kobieta, co widać podczas nagrań programu, oblizuje kącik ust. Robiła to na tyle często, że wreszcie zdecydowała się odnieść do tej kwestii, po licznych komentarzach internautów.

– Nie mam czucia w prawym kąciku ust. I od zawsze muszę sobie sprawdzić, żeby ślina mi się nie zbierała. A stres na pewno potęguje ten odruch – przyznała odnosząc się do wpisów w internecie.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program, w którym psychologowie dobierają pary w ciemno. Następnie uczestnicy stają na ślubnym kobiercu, a swojego partnera poznają dopiero w urzędzie stanu cywilnego. Muszą spędzić ze sobą miesiąc, a następnie, podczas rozmowy z psychologami, stwierdzić czy chcą kontynuować swój związek, czy jednak decydują się na rozwód.

