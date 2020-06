Jacek Szawioła to stylista, znany szeroko dzięki uczestnictwu w programie „Googlebox. Przed telewizorem” emitowanym na antenie TTV. W mediach społecznościowych poinformował, że został pobity. Powodem była prawdopodobnie jego orientacja seksualna.

Jacek Szawioła zyskał szeroką popularność dzięki programowi „Googlebox. Przed telewizorem”, który emitowany jest na antenie TTV. Stylista występował w nim wspólnie ze swoim partnerem. Szawioła nie ukrywa swojej orientacji seksualnej.

W sobotę na profilu stylisty na Instagramie pojawiło się jego zdjęcie z pokiereszowaną twarzą. Okazało się, że Jacek Szawioła został pobity, prawdopodobnie ze względu właśnie na swoją orientację. „Tak wygląda wolność w naszym kraju. Więc zanim napiszesz mi po raz kolejny, czy spódniczka była za krótka, czy ja coś źle powiedziałem, czy ja się nie powinienem obnosić, powiem ci – pier**l się. Przemoc jest zawsze przemocą i nikt na to nie zasługuje” – powiedział.

W kontekście obecnej dyskusji politycznej wiele osób przypomniało, że Szawioła w czasie poprzedniej kadencji był stylistą prezydenta Andrzeja Dudy. „Wszystko zaczęło się na początku kampanii wyborczej i trwało jeszcze krótko po jego zaprzysiężeniu. Przyznam, że współpracę z rodziną prezydencką wspominam całkiem miło. Choć w kategoriach poglądów politycznych zbiera mi się na wymioty, to prywatnie są fajnymi ludźmi. Zwłaszcza pani Agata, której poczucie humoru uwielbiam. No ale musi takie mieć, skoro jeszcze to wszystko wytrzymuje” – mówił dwa lata temu w rozmowie z NaTemat.

Teraz stylista wydał oświadczenie, w którym poinformował, że sprawa jego pobicia trafi do prokuratury.

