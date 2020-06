Sebastian Szymański, jeden z czołowych piłkarzy kadry Jerzego Brzęczka, ma koronawirusa. Informację podaną przez rosyjskie media potwierdził „Przegląd Sportowy”.

Sebastian Szymański to jeden z czołowych piłkarzy kadry Jerzego Brzęczka. Chociaż zadebiutował w reprezentacji seniorów dopiero we wrześniu 2019 roku, to błyskawicznie zyskał uznanie trenera i kibiców. Do tej pory większość kariery spędził w Legii Warszawa a w ubiegłym roku przeniósł się do klubu Dinamo Moskwa.

W sobotę wieczorem rosyjskie media poinformowały, że Sebastian Szymański jest zakażony koronawirusem. COVID-19 miał zostać wykryty u niego oraz u dwóch innych zawodników moskiewskiego klubu – Charlesa Kabore i Clintona N’Jie.

Teraz „Przegląd Sportowy” potwierdził informację rosyjskich mediów w tej sprawie u „bardzo dobrego źródła”. Rozmówca prosił o anonimowość.

Źr.: Przegląd Sportowy