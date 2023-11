Adam Sak, uczestnik programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, trafił do szpitala. Niepokojącą informację przekazał on sam w serwisie Instagram.

Adam Sak brał udział w jednej z minionych edycji programu. Wziął ślub z Patrycją z Warszawy, jednak para nie wytrzymała próby czasu i ostatecznie skończyło się na rozwodzie. Aczkolwiek przez pewien czas wydawało się, że Adam i Patrycją mogą stworzyć udany związek. Stało się inaczej.

Od tego momentu Adam był dość aktywny w mediach społecznościowych. Publikował zdjęcia na Instagramie i wchodził w interakcje z fanami. Niedawno podzielił się jednak dość niepokojącą informacją.

Adam Sak poinformował bowiem, że trafił do szpitala. Na fotografii zamieszczonej przez mężczyznę widać jego przedramię z widocznym wenflonem, który służy do podawania kroplówki bądź lekarstw.

Co stało się młodemu mężczyźnie? Tego póki co nie wiadomo. Adam, uczestnik programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, zamieścił jedynie krótki komentarz. – Będzie dobrze – napisał Adam Sak sugerując, że najprawdopodobniej nie dolega mu nic poważnego.

Adam do swojego wpisu na Insta Stories dorzucił również utwór „Eye of the Tiger” dając tym samy do zrozumienia, że zamierza walczyć o swoje zdrowie. Piosenka jest bowiem kojarzona z serią filmów o bokserze Rockym.

