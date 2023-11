Shrek to jeden z najpopularniejszych filmów animowanych w historii światowej filmografii. Mało kto jednak wie, że początkowo sympatyczny ogr miał wyglądać inaczej. Niedawno do sieci wyciekła wersja testowa filmu.

Shrek to opowieść o przygodach zielonego ogra, który początkowo będąc bardzo zgryźliwym i nieprzyjaznym, zmienia swoje życie. Zakochuje się w księżniczce Fionie, a za kompana ma m.in. nieco zwariowanego osła oraz… kota w butach.

Wszystkie części Shreka biją rekordy oglądalności. Produkcja trafia zarówno do widzów młodszych, jak i tych starszych. Przed telewizorami zasiadają często zresztą całe rodziny, które mogą w ten sposób przyjemnie spędzić czas.

Mało kto jedna wie, że Shrek miał wyglądać zdecydowanie inaczej niż zobaczyliśmy to w finalnej wersji. Niedawno do sieci wyciekła wersja testowa filmu, która chyba nie miała ujrzeć światła dziennego. Fani filmu przyznają, że całe szczęście, iż zmieniono koncepcję, ponieważ postać ogra, a także całe jego otoczenie, prezentuje się w umieszczonym w sieci nagraniu dość mrocznie.

FOUND MEDIA: The Shrek test animation has been found and uploaded by the original animator and YouTube channel, "Zoom Art Studio." pic.twitter.com/2lnY5iJd7R — blameitonjorge (@blameitonjorge) November 24, 2023

– Klip wrzucił do sieci Barry Jackson, animator, który pracował nad pierwotną wersją Shreka. Ujawniony materiał to niecałe 40 sekund animacji. Widzimy w nim głównego bohatera tańczącego do utworu I Got You (I Feel Good) autorstwa Jamesa Browna – podaje serwis donald.pl. W tej wersji głosu Shrekowi użyczył komik Chris Farley.

