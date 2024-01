Zaskakująca wymiana zdań pomiędzy dziennikarzami Radia WNET. Łukasz Jankowski, prezenter rozgłośni, ujawnił, o co poproszono go podczas jednego z nagrań dla „Wiadomości TVP”.

Temat zmian w TVP to wciąż gorący temat. Niedawno dyskutowali o tym, na antenie, dziennikarze Radia WNET Łukasz Jankowski oraz Krzysztof Skowroński. Analizowali medialne doniesienia o kwotach, które TVP płaciła komentatorom w realizowanych przez telewizję publiczną programach.

Przy tej okazji na osobiste wyznanie zdecydował się Łukasz Jankowski. Dziennikarz, który kojarzony jest z prawicowymi mediami, przyznał, że w przeszłości również współpracował z TVP jako komentator. Ten mariaż zakończył się jednak w dość niespodziewany sposób.

Jankowski przyznał bowiem, że podczas jednego z nagrań dla „Wiadomości” wydawca sugerował mu, co ten powinien powiedzieć w trakcie wypowiedzi dla programu informacyjnego TVP. Materiał, do którego miał udzielić komentarza Jankowski był, zdaniem dziennikarzem, reportażem „z tezą”. Dziennikarz Radia WNET przyznał, że był to jego ostatni występ.

Wypowiedź Jankowskiego ewidentnie zszokowała Krzysztofa Skowrońskiego, również od wielu lat związanego z prawą stroną dziennikarskiej sceny. Zaskoczony odparł, że… myśli, iż tak „nie było”.

Poniżej nagranie, na którym widać całą wypowiedź Jankowskiego i reakcję Skowrońskiego.

