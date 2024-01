Serwis plotek.pl podaje zaskakujące informacje. Chodzi o popularną parę prowadzących, która definitywnie znika z TVP.

Portal plotek.pl informuje o dość zaskakującym przebiegu zdarzeń w TVP. Okazuje się, że niezwykle popularna i lubiana przez widzów para prowadzących program „Pytanie na śniadanie” znika z odbiorników. Decyzja w tej sprawie miała już zapaść.

O kogo chodzi? Mowa o Małgorzacie Tomaszewskiej oraz Aleksandrze Sikorze. Para prowadziła poranne pasmo w TVP, jednak wszystko wskazuje na to, że już więcej tego nie zrobi.

– Olek i Małgosia znikają z programu na dobre. Szefowa chce na wizji dominacji nowych par. Ostatecznie zostają Kurzopki, Iza Krzan z Tomkiem Kammelem, nowa para w postaci Roberta Stockingera i Joasi Górskiej, którą poznali już widzowie oraz jeszcze dwa nowe duety. Trzeba odciąć się od tego, co było, a żyć tym, co będzie – informuje portal plotek.pl powołując się na źródła w TVP.

Odejście Tomaszewskiej i Sikory to nie jedyne rozstania z „Pytaniem na śniadanie”. Z pracą pożegnały się Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska. Później przyszła kolej na Roberta Rozmusa, a jeszcze wcześniej Anna Popek. Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie do programu zatrudnieni zostaną kolejni prowadzący.

