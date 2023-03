Fernando Santos rozpoczął porządki w reprezentacji Polski. Kacper Sosnowski, dziennikarz Polsat Sport, podał listę zmian, którą w kadrze wprowadził portugalski szkoleniowiec.

Fernando Santos rozpoczął swoją przygodę z kadrą od mocnego uderzenia. Doświadczony szkoleniowiec, który z reprezentacją Portugalii zdobył mistrzostwo Europy, zdecydował o wprowadzeniu w zespole ciszy medialnej aż do meczu z Czechami.

To rzecz jasna wywołało oburzenie wśród dziennikarzy. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Mateusz Borek, który stanowczo nie zgadzał się z decyzją selekcjonera. Swoim głośnym sprzeciwem nie wskórał jednak nic, zakaz wypowiada się dla mediów został utrzymany.

Teraz ciekawą informację ws. zasad panujących w kadrze podał dziennikarz Polsat Sport – Kacper Sosnowski. Wymienił listę zmian, którą prowadził Fernando Santos po objęciu funkcji selekcjonera.

Fernando Santos wprowadził listę zmian w kadrze

Po pierwsze Santos reprezentacyjną stołówkę przeorganizował w taki sposób, żeby piłkarze czuli się jednością. Poprosił więc o jeden wielki okrągły stół dla zawodników, a dla sztabu o drugi mniejszy. Dzięki temu przy jedzeniu posiłków nie ma grupek.

Kolejną zasadą wprowadzoną przez Fernando Santos jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas posiłków. Oznacza to, że zawodnicy muszą zostawić swoje telefony w pokojach, gdy schodzą na śniadanie, obiad czy kolację. Drużyna ma ze sobą rozmawiać, integrować się, a nie przeglądać media społecznościowe.

Ostatnia zasada, na którą trochę narzekać mogą kibice reprezentacji Polski, jest brak kamer w szatni oraz autobusie drużyny narodowej. To z pewnością odbije się na materiałach produkowanych przez kanał „Łączy nas piłka”. Jest to również powrót do zasad obowiązujących w tym zakresie podczas kadencji selekcjonerskiej Adama Nawałki.

