Justyna Żyła, była żona Piotra Żyły, zabrała głos ws. Marty Kubackiej. Żona Dawida Kubackiego trafiła do szpitala w ciężkim stanie.

Dawid Kubacki, polski skoczek narciarski, przeżywa obecnie ogromną rodzinną tragedię. Jego żona, Marta Kubacka, trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Dawid Kubacki ujawnił, że chodzi o problemy kardiologiczne. Dodał również, iż lekarzy walczą o życie jego małżonki.

Głos ws. dramatu, który dotknął rodzinę Kubackich zabrała Justyna Żyła. To była żona reprezentacyjnego kolegi Kubackiego, Piotra Żyły. Kobieta zamieściła wpis, w którym odniosła się do sytuacji dotyczącej Marty Kubackiej.

– Jest mi bardzo przykro z tego powodu i życzę Dawidowi i Marcie, dziewczynkom i całej rodzinie, żeby Marta jak najszybciej wróciła do zdrowia. Dla nas wszystkich był to szok i bardzo przykra sytuacja. Jeszcze raz życzę, żeby jak najszybciej wszyscy wrócili cali i zdrowi do domu – napisała Justyna Żyła.

Justyna Żyła o dramacie Kubackich

Justyna Żyła przyznała również, że Marta Kubacka jest wspaniałą osobą. – Marta jest ciepłą, bardzo sympatyczną i dobrą koleżanką – napisała była żona Piotra Żyły.

– Nie chcę mówić więcej, robić zamieszania. Naprawdę, z całego serca życzę jej i wszystkim zdrowia – zakończyła swój wpis Justyna Żyła dając tym samym do zrozumienia, że nie będzie więcej komentować całej sytuacji związanej z pobytem Marty Kubackiej w szpitalu.

Na początku stycznia Marta Kubacka urodziła drugie dziecko. Obecnie małżeństwo ma ich dwójkę. To córeczki – Maja oraz Zuzanna.

