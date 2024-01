Dziennik „Super Express” ujawnia szczegóły szokującego nagrania z udziałem Magdy Gessler i Janusza Palikota. W sieci udostępnił je biznesmen i polityk.

Janusz Palikot zszokował opinię publiczną. Promując swoją książkę opublikował w serwisie „X” wymowne nagranie. Widać na nim również Magdę Gessler, która przy restauracyjnym stole spędza czas z celebrytą.

Towarzyszy im również wódka produkowana przez biznesmena. Magda Gessler wypowiada na filmie dość zaskakujące słowa. – Wygląda jak duży k***s, który zawsze sterczy! Więc po wódce TAK, proszę państwa (sterczy – przy red.), TAK, jeśli ktoś miałby jakieś wątpliwości, bo był nieśmiały czy coś takiego, to po tej wódce TAK jest bohater, i nie trzeba tych środków, co to tam czarują, czarują w internecie. NIEEE! – krzyczy restauratorka.

– I JAK TU JEJ NIE KOCHAĆ? Po więcej historii zapraszam po zakup PREORDER mojej książki „Kulisy Biznes-Show, czyli jak wydałem 220 mln” – napisał Palikot w opisie udostępnionego nagrania. – Preorder w cenie 45,99 zł tylko do 30.01. jest też opcja zamówienia książki z moim podpisem! – dodał biznesmen zachęcając do zakupu.

„Super Express” ujawnia szczegóły udostępnionego nagrania. Okazuje się, że powstało ono dwa lata temu. – Palikot wyciągnął prywatne nagranie i opublikował, by wypromować swoją książkę. Magda czuła się przy nim swobodnie, bo przyjaźnili się ponad 20 lat. Nigdy by jej nie przyszło do głowy, że wideo zostanie opublikowane i wykorzystane w taki sposób. Sprawa wchodzi na tory prawne – powiedział rozmówca tabloidu zaprzyjaźniony z Magdą Gessler.

