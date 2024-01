Maciej Wąsik przebywa w więzieniu w Przytułach Starych. Dziennikarzom „Faktu” udało się porozmawiać z innymi osadzonymi w tym miejscu na temat tego, jak traktowany jest były pisowski minister.

Maciej Wąsik, podobnie jak Mariusz Kamiński, przebywają zamknięci w aresztach. Ten drugi w Radomiu, natomiast pierwszy w Przytułach Starych. Jak są traktowani? Rodzina Kamińskiego zgłaszała niedawno, że ten przebywa w słabo ogrzewanej celi.

Warunki, w jakich egzystować musi Wąsik sprawdzili natomiast dziennikarze „Faktu”. Udali się do miejscowości, w której znajduje się areszt i porozmawiali… z więźniami odśnieżającymi teren przed więzieniem.

Okazało się, że ci posiadają wiedzę na temat sytuacji Wąsika. A ta, wszystko na to wskazuje, nie jest najgorsza. Pewne jest na przykład, że do polityka Prawa i Sprawiedliwości raczej nikt nie ma dostępu.

Jak traktowany jest Maciej Wąsik w więzieniu?

Więźniowie, których zaczepili reporterzy „Faktu” zdecydowali się opowiedzieć o tym, co wiedzą. Przyznali, że Maciej Wąsik jest pod szczególną opieką i kontrolą. Mówią, że „nikt nie ma do niego dostępu”.

Wąsik prawdopodobnie nie wychodzi też na spacery. – Do Wąsika nikt nie ma dostępu. Na zamku siedzi i nikt do niego nie ma dostępu, nawet nie wiadomo czy na spacery wychodzi. Za wysoka szycha i tylko administracja z nim rozmawia – powiedzieli mężczyźni wykonujący prace na zewnątrz zakładu.

Jak Wąsik został przyjęty przez innych osadzonych? To rzecz jasna nawiązanie do głośnego filmu, na którym słychać obelżywe słowa kierowane pod adresem Mariusza Kamińskiego w areszcie w Radomiu. – Nikt tu nic nie krzyczał, jak go przywozili, bo my tu kulturalni więźniowie jesteśmy – mówią więźniowie.

Przeczytaj również: