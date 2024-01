Roma Wąsik, żona Macieja Wąsika, ujawniła informację przekazaną jej przez władze więzienia Przytułach Starych. To tam skierowano do odbywania kary jej męża.

Roma Wąsik to małżonka Macieja Wąsika, polityka Prawa i Sprawiedliwości, który po przejęciu władzy przez Donalda Tuska i jego ekipę został wsadzony do więzienia. Wiele wskazuje jednak na to, że Wąsik, dzięki interwencji prezydenta, nie spędzi tam długiego czasu.

Żona Macieja Wąsika cały czas walczy o jego prawa. Kobieta ujawniła, że niedawno rozmawiała z władzami więzienia w Przytułach Starych na temat tego, kiedy mogłaby spotkać się ze swoim ukochanym. Jaka była odpowiedź?

– Dziś dzwoniłam do więzienia w celu umówienia wizyty, niestety, zgodnie z regulaminem nie mam już żadnych wizyt. Także mając na uwadze, że mój mąż kontynuuje protest głodowy, do końca stycznia nie mam możliwości widzenia z mężem – powiedziała kobieta na antenie Telewizji Republika.

Kiedy więc małżeństwo będzie mogło się spotkać? – Z informacji, które mi przekazano, dopiero w lutym mogłabym widzieć się z mężem – ujawniła Roma Wąsik. – Biorąc pod uwagę, że mój mąż nie przyjmuje posiłków, jest to dużo czasu. Nie wyobrażam sobie, aby nie zobaczyć mojego męża i nie mieć wieści od niego, jak się czuje. Mam nadzieję, że mój mąż wkrótce wyjdzie, bo jego miejsce jest na wolności – dodała.

