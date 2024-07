Nowe informacje ws. dramatycznego wypadku na obwodnicy Wrocławia. Zginęły w nim trzy osoby.

W wyniku zderzenia dwóch samochodów marki Mercedes zginęły trzy osoby. Ujawniono, że dwie z nich to piłkarze: Łukasz Kuczer (28 lat) w przeszłości gracz Chrobrego Głogów, a do niedawna trener Orła Prusice oraz Kacper Błaszczyk 23-letni piłkarz tejże drużyny, a w przeszłości Stara Starachowice.

Teraz serwis tv24.pl podaje tożsamość trzeciej ofiary. To 32-letni mężczyzna, który jak się okazuje był znaną postacią we Wrocławiu. To Paweł Dudała, właściciel jednej z tamtejszych piekarni.

– Są takie momenty, że serce pęka na milion kawałków. Paweł dziękuję za Twoją pasję, pokorę i wszechobecny uśmiech. To Twój bochenek chleba pszennego – stał się Świętym Grallem piekarnictwa we Wrocławiu. To do niego równali i równają Wszyscy piekarze – napisali znajomi Dudały na wieść o śmierci 32-latka.

Do wypadku doszło, ponieważ 28-letni kierowca samochodu marki Mercedes zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w jadące z naprzeciwka auto, również Mercedesa. Kierował nim 32-letni mężczyzna, wspomniany Paweł Dudała, który zginął na miejscu.

