Za kradzież z włamaniem odpowie 29-latka zatrzymana przez sadkowskich policjantów w jednej z gminnych wsi w powiecie nakielskim. Podejrzana wybiła szybę wartą 600 zł w zaparkowanym aucie i ukradła z niego… 1,30 zł.

Zgłoszenie o tym, że w jednej z wsi w gminie Sadki kobieta włamała się do auta, policjanci z miejscowego posterunku otrzymali we wtorek w południe. Jak się szybko okazało, 29-latkę pokusiło 1,30 zł, które leżało w oplu. By się do niego dostać, wybiła szybę w aucie.

Mieszkanka gminy Łobżenica, w obecności funkcjonariuszy, zwróciła pokrzywdzonej skradzioną gotówkę w wysokości 1,30 zł, po czym ją zatrzymano. Z racji tego, że miała ona w organizmie prawie 2 promile alkoholu, noc spędziła w policyjnym areszcie. Wczoraj śledczy przedstawili jej zarzut za kradzież z włamaniem oraz zniszczenie szyby wartości 600 zł.

29-latka nierozsądnym zachowaniem narobiła sobie sporych kłopotów i stanie przed sądem. Bez względu na wartość skradzionego mienia, za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Teraz sąd oceni zachowanie podejrzanej.

Źr. Policja Nakło Nad Notecią