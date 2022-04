Ukraiński Sztab Generalny w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych poinformował, że Rosja zamierza skupić się teraz na przeprowadzeniu operacji ofensywnej na wschodzie kraju. Jej celem jest uzyskanie pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim.

Od wielu dni słychać o stopniowym wycofywaniu się wojsk rosyjskich z terenów północnej Ukrainy. Rosjanie wycofali się z okolic między innymi Kijowa, Czernihowa czy Sum. Z doniesień wywiadowczych wynika, że celem jest przerzucenie wojsk na wschodnią część kraju i przygotowanie do zajęcia Donbasu, a także korytarza lądowego na Krym, do czego niezbędne jest zdobycie Mariupola.

Sztab Generalny ukraińskiej armii poinformował w czwartek rano, że Rosja przygotowuje się obecnie do operacji ofensywnej we wschodniej części kraju. „Główne wysiłki okupantów skupiają się na przygotowaniach do ofensywnej operacji na wschodniej Ukrainie, celem jest ustanowienie pełnej kontroli nad terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego” – czytamy.

Sztab zaznacza również, że Rosja wciąż utrzymuje blokadę Charkowa – drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. „Na kierunku słobodzkim nieprzyjaciel nadal blokuje miasto Charków i prowadzi ostrzał artyleryjski” – czytamy w komunikacie.

Źr.: Onet