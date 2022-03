Ukraińska armia wystosowała w środę apel skierowany do matek rosyjskich żołnierzy. Zwrócono się do nich, aby przyjechały do Kijowa, aby odebrać swoich synów z niewoli. Według Kijowa w kraju są dziesiątki rosyjskich jeńców.

Ukraińska armia informuje, że w jej rękach przebywają obecnie dziesiątki rosyjskich jeńców. Poinformowali jednak, że chcą, aby wrócili oni do domu, do Rosji. Z tego powodu Ukraińcy opublikowali apel do rosyjskich kobiet, by odbierały synów z niewoli na Ukrainie. „Matko! Twój syn czeka na ciebie!” – brzmi apel.

„Podjęto decyzję o zwrocie schwytanych rosyjskich żołnierzy matkom, jeśli przyjadą na Ukrainę, do Kijowa, by ich odebrać” – napisał w oświadczeniu resort obrony. Odezwę opublikowano na profilach resortu w mediach społecznościowych.

„Prosimy o przekazanie tej wiadomości tysiącom cierpiących rosyjskich matek, których synowie zostali wzięci do niewoli na Ukrainie” – pisze resort.

Ukraińska armia podała nawet instrukcję, jak należy to zrobić. Ze względu na zamkniętą granicę matki powinny udać się najpierw do Polski przez Białoruś lub obwód kaliningradzki, a następnie przez polską granicę powinny pojechać z eskortą ukraińską do Kijowa.

„W przeciwieństwie do faszystów Putina nie prowadzimy wojny z matkami i ich wziętymi do niewoli synami” – pisze ukraińskie ministerstwo.

Źr. Polsat News