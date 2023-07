Ukraińska parlamentarzystka Kira Rudik w rozmowie ze Sky News stwierdziła, że Ukraińcy przygotowują się „do wybuchu nuklearnego”. W jej ocenie bardzo prawdopodobne jest, że Rosjanie przeprowadzą prowokację na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej.

Ukraińska parlamentarzystka poinformowała, że mieszkańcy najbardziej zagrożonych terenów przygotowują się na wypadek katastrofy nuklearnej. „Nadal nie mogę uwierzyć wo to, że w XXI wieku tak właśnie się dzieje. Przygotowujemy się do wybuchu nuklearnego, a cały świat patrzy i nic nie można zrobić” – mówiła Rudik.

Zwróciła uwagę na coraz bardziej podejrzane działania Rosjan na terenie elektrowni. Ukraińska parlamentarzystka poinformowała, że Rosjanie nie wpuścili ostatnio urzędników ONZ do elektrowni w celu kontroli. To nie wszystko, Rosyjskie wojska otrzymały rozkaz opuszczenia elektrowni do 5 lipca.

Ukraiński wywiad od dłuższego czasu alarmuje w sprawie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Przeprowadzenie prowokacji i wywołanie skażenia terenu miałoby powstrzymać nacierające ukraińskie wojska, które prowadzą kontrofensywę.

Przed wysadzeniem elektrowni ostrzegał też prezydent Wołodymyr Zełenski. „Wywiad uzyskał informacje, iż Rosja rozpatruje scenariusz aktu terrorystycznego na Zaporoskiej Elektrowni Atomowej – aktu terrorystycznego z emisją promieniowania. Przygotowali do tego wszystko” – napisał Zełenski w serwisie społecznościowym Telegram.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl