Wybór odpowiedniego sprzedawcy energii nie musi – a wręcz nie powinien – sprowadzać się tylko do najatrakcyjniejszej ceny. Dobrze rozważyć także oferty, które będą i korzystne cenowo, i wygodne. Taką wartością dodaną do atrakcyjnej stawki może być umowa kompleksowa, znacząco upraszczająca rozliczenia za prąd. Czym jest dokładnie i jak mogą na niej skorzystać konsumenci?

Sprzedawca i dostawca energii, czyli komu płacisz za energię elektryczną?

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób działa umowa kompleksowa, warto najpierw zrozumieć, jak działa rynek energii elektrycznej w Polsce i kto dokładnie pobiera opłaty za zużyty prąd.

Główne role odgrywają dwa podmioty: sprzedawca oraz dostawca energii. Czym się różnią? Sprzedawca prądu to firma, która uzyskała licencję na obrót energią elektryczną, kupuje ją na rynku, a następnie sprzedaje klientom po określonej stawce. Nie zajmuje się przy tym dostawami prądu – to zadanie przypada dostawcy prądu. To on dystrybuuje sprzedawane jednostki do odbiorców końcowych, dba o utrzymanie odpowiedniej infrastruktury czy usuwanie awarii.

Zarówno sprzedawca, jak i dostawca (zwany również dystrybutorem) pobierają należności za swoje działania. Do pierwszego z nich trafiają opłaty za energię czynną – czyli faktyczną liczbę zużytych kilowatogodzin – a także opłata handlowa za prowadzenie rachunku i obsługę klientów. Dostawca natomiast nalicza opłaty dystrybucyjne za przesył energii.

Czym jest umowa kompleksowa?

Do dziś stosunkowo częstą praktyką jest podpisywanie osobnych umów zarówno ze sprzedawcą, jak i dostawcą energii. Jako konsument otrzymujesz więc dwa rachunki, co może być co najmniej niezbyt komfortowe, a niekiedy też i problematyczne.

Model rozliczenia za energię, który łączy w sobie oba rachunki, to właśnie umowa kompleksowa. Podpisujesz ją tylko raz – ze sprzedawcą prądu, na podstawie jego porozumienia z dostawcą. W praktyce oznacza to, że sprzedawcy płacisz zarówno za energię, jak i jej dystrybucję. On z kolei rozlicza się już bezpośrednio z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Nie musisz przy tym martwić się o kwestie formalne. Umowa kompleksowa reguluje wszystkie aspekty korzystania z energii elektrycznej. Ma też inną, jeszcze większą zaletę. Po podpisaniu umowy nie otrzymujesz już dwóch rachunków, a tylko jeden. Oczywiście wszystkie składowe faktury są dokładnie rozpisane, więc wiesz, za co i komu płacisz.

Umowy kompleksowe niewątpliwie upraszczają proces rozliczenia, przez co stają się one coraz popularniejsze. Takie rozwiązanie dostępne jest m.in. w E.ON Polska.

Umowa kompleksowa – prosta, przejrzysta i wygodna

Jednym z największych atutów umowy kompleksowej jest jej prostota. Decydując się na takie rozwiązanie, oszczędzasz czas już na etapie podpisania dokumentów. Co prawda nie możesz samodzielnie wybrać dostawcy energii, ponieważ jest on przypisany do konkretnego regionu, ale podpisując umowę kompleksową, nie musisz się z nim kontaktować ani zawierać osobnej umowy o dystrybucję. Wszystkie formalności załatwia za ciebie wybrany sprzedawca energii. Dzięki temu cały proces jest znacznie prostszy, a samą umowę możesz często podpisać online.

Ważną kwestią jest też przejrzystość. Warunki korzystania z energii elektrycznej i sposób rozliczeń – to wszystko zawarte jest w jednej umowie. Dzięki temu zapisy umowy kompleksowej są po prostu bardziej zrozumiałe, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości. Co więcej, w przypadku jakichkolwiek problemów, kontaktujesz się tylko ze sprzedawcą i nie musisz rozsądzać, która z firm jest odpowiedzialna za konkretny problem. Wszelkie błędy w dokumentach czy nieprawidłowe rozliczenie licznika załatwisz dzięki temu szybciej.

Przeważającym szalę argumentem wyboru oferty z umową kompleksową jest po prostu jej ogromna wygoda. Otrzymujesz tylko jeden rachunek i tylko raz dokonujesz płatności. Zarządzanie domowym budżetem i oszczędzanie jest więc znacznie łatwiejsze.

Dla osób, które cenią prostotę i komfort, umowa kompleksowa będzie idealnym rozwiązaniem — nie pomijaj tego aspektu przy wyborze oferty na prąd.

