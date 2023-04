Papież Franciszek wygłosił błogosławieństwo „Urbi et Orbi” w niedzielę Wielkanocną. – Podążajmy drogami pokoju i braterstwa – zaapelował Ojciec Święty. Papież poświęcił wiele uwagi konieczności przezwyciężania podziałów na świecie.

9 kwietnia papież Franciszek wygłosił orędzie „Urbi et Orbi”. Ojciec Święty podkreślał przesłanie nauk Jezusa Chrystusa. „Dajmy się zaskoczyć radosnej nowinie paschalnej, światłu, które rozświetla ciemności i mroki, w jakich nazbyt często pogrążony jest świat. Spieszmy się przezwyciężać konflikty i podziały, otwierając nasze serca na najbardziej potrzebujących” – zastrzegł.

„Podążajmy drogami pokoju i braterstwa. Radujmy się z konkretnych znaków nadziei, które do nas docierają z wielu krajów, począwszy od tych, które oferują pomoc i przyjęcie tym, którzy uciekają od wojny i ubóstwa. Na tej drodze jest jednak jeszcze wiele potknięć, które czynią nasz pośpiech ku Zmartwychwstałemu uciążliwym i męczącym. Do Niego kierujemy naszą prośbę: pomóż nam biec ku Tobie!” – apelował papież.

Błogosławieństwo Urbi et Orbi: Papież apeluje do świata

Franciszek modlił się do Jezusa. „Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze do pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich, spraw, aby jeńcy mogli zdrowi i cało powrócić do swoich rodzin. Otwórz serca całej wspólnoty międzynarodowej, aby podjęła działania na rzecz zakończenia tej wojny i wszystkich konfliktów, które wykrwawiają świat” – podkreślił.

Papież wymienił szereg konfliktów, które toczą się obecnie na świecie. „Bracia, siostry, odkryjmy też na nowo smak pielgrzymowania, przyspieszmy puls nadziei, zasmakujmy już teraz nieco z piękna nieba! Zaczerpmy dziś siły, by postępować na spotkanie dobra, które nie zawodzi” – zaapelował.

