Media na całym świecie śledzą kryzys w relacjach USA – Iran. Emocje ostudziło nieco wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa. – Jest duża nadzieja, że sprawy pójdą w lepszym kierunku – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przypomniał, że rozmawiał na temat bezpieczeństwa z prezydentem Andrzejem Dudą.

Nocne ataki rakietowe na amerykańskie bazy wojskowe w Al Asad i w Irbilu w Iraku to kolejny akt przemocy w ostatnim czasie na linii USA – Iran. Media na całym świecie czekały na reakcję prezydenta Donalda Trumpa. Nie brakowało opinii, że ostrzał rakietowy Teheranu mógł ostatecznie przesądzić o początku wojny na Bliskim Wschodzie.

Trump po raz kolejny przyznał się, że irański generał Kasem Sulejmani zginął w wyniku jego decyzji. Co więcej, nazwał zabitego dowódcę „terrorystą” i oskarżył Teheran o prace nad bronią nuklearną. Niemniej jednak w wystąpieniu Trumpa nie pojawiła się żadna deklaracja akcji militarnej.

Prezydent USA ogłosił, że nakłada sankcje na reżim w Teheranie. – Będą one obowiązywać dopóki Iran nie zmieni swojego postępowania – podkreślił. Zwrócił się również do światowych mocarstw (Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Rosji i Chin), aby zrezygnowały z porozumienia nuklearnego z Iranem. Zapowiedział również, że zwróci się do NATO o większe zaangażowanie w kryzys amerykańsko-irański.

Morawiecki o napięciu na linii USA – Iran. Polski premier jest dobrej myśli

Oświadczenie Trumpa przyjął z ulgą premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu, który przebywa obecnie na szczycie gospodarczym w Berlinie, w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. – Myślę, że pojawiają się nadzieje, żeby pojawiła się tam deeskalacja napięcia – powiedział (cytat za TVP Info). Dodał również, że oświadczenie prezydenta Trumpa odczytał pozytywnie. – Mam nadzieję też, że nie dojdzie do wzrostu napięć – podkreślił.

Polski premier przypomina, że w środę omawiał aktualną sytuację Polski na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak podkreślił, jest przekonany, że „sprawy pójdą w lepszą stronę, niż się wydawało”. Morawiecki wyraził również nadzieję, że wymiana ciosów na linii USA – Iran szybko się skończy.

