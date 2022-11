Pochodzący z Ukrainy bokserski mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBA, WBO, IBF I IBO Ołeksandr Usyk w rozmowie z Interią odniósł się m.in. do wojny w jego ojczyźnie. Bokser wprost oskarżył zachodnich polityków o sprzedanie się Władimirowi Putinowi.

Prowadzący rozmowę Piotr Witwicki zapytał o wypowiedź byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, który stwierdził, że Putin nie miał wyboru i że wojna to 100-procentowa wina samych Ukraińców. Usyk odpowiedział stanowczo. „Wszyscy zachodni politycy, którzy popierają Putina, to kieszonkowe marionetki, zwyczajnie kupione przez niego” – powiedział.

Bokser wskazał, że wzorowo zachował się Wołodymyr Zełenski, co jego zdaniem zaskoczyło nawet samych Ukraińców. „Prezydent Zełenski jest szóstym prezydentem Ukrainy, ale dla mnie pierwszym. Pierwszym, który nie zdradził kraju. Nie uciekł i nie zostawił nas” – powiedział Usyk. „Bardzo wiele osób, bardzo wielu Ukraińców nie spodziewało się po naszym prezydencie takich rzeczy. Jego działania wszystkich zjednoczyły. Razem idziemy do zwycięstwa” – dodał.

Usyk o ataku na jego dom

„Nowoczesna, niepodległa Ukraina istnieje od ponad 30 lat i wszystkie te lata o coś walczymy: o wolność, o prawo do samostanowienia, o przekonania i wartości” – mówił Usyk.

„I cały czas nam to utrudniają. Mówią, że jesteśmy nikim, że nie ma takiego kraju, że nie mamy do niczego prawa, że Ukraina to sztuczny, wymyślony twór. Co jest oczywiście bzdurą. Ale nawet gdyby tak było, gdyby nas „wymyślono”, to istniejemy, jesteśmy. Jest nas ponad 40 milionów, nie można się nie liczyć z jednym z największych w Europie krajów. Jestem dumny ze wszystkiego, co osiągnął mój kraj, jestem dumny z Ukraińców. To zaszczyt być Ukraińcem” – powiedział.

Usyk odniósł się również do tego, że Rosjanie splądrowali jego własny dom na Ukrainie. „Wiecie co, moja żona mówi: nie żałuj im, może to jedyna okazja, żeby pomieszkali w normalnych warunkach. I ma rację. Sam bardzo przeżyłem ich najazd na nasz dom. Okupanci tam się panoszyli, zniszczyli wszystko wokół, pozostawili po sobie potworny bałagan. Najbardziej mi było szkoda huśtawek, które robiłem z synami, posadzonych przez nas drzew. Ale mam dla nich odpowiedź: odbuduję wszystko i zrobię to dwa razy lepiej i dwa razy więcej i dla domu i dla kraju” – powiedział sportowiec.

Źr. Polsat News