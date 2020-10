Viola Kołakowska od dawna zamieszcza w sieci odważne publikacje, w których przekonuje, że pandemia koronawirusa jest fałszywa. W najnowszym materiale twierdzi, że „jeden z najważniejszych polityków w tym kraju” mówił prywatnie, że pandemii nie ma. Celebrytka przekonuje dodatkowo, że tzw. rząd światowy zmusza rządy poszczególnych państw do określonego działania.

Viola Kołakowska przekonuje, że jeśli władze państwowe nie podporządkowałyby się odgórnym poleceniom, to wybuchłaby wojna. „Coś wam powiem, nie używając nazwisk. Jeden z najważniejszych polityków w tym kraju w rozmowie prywatnej powiedział jasno i wprost, że nie ma żadnej pandemii.” – mówi celebrytka w relacji na Instragramie.

„Gdyby polski rząd nie stosował się do wytycznych, które zostały mu z góry narzucone, gdyby nie stosował się do wytycznych rządu światowego, mielibyśmy tutaj już Białoruś albo Syrię. Byłaby wojna” – ostrzega.

Viola Kołakowska: „Możecie zdjąć maseczki”

Viola Kołakowska przekonuje, że „nie chodzi o żadnego wirusa”, a o „grubszą sprawę” polegającą na „światowym resorcie finansowym”. Celebrytka twierdzi, że najbliższe dwa lata będą kluczowe, bo wtedy dojdzie do zmiany wszystkich systemów rządowych i finansowych na świecie.

Celebrytka uważa, że podawane przez media liczby zakażonych koronawirusem i zgonów to manipulacja. „Została wam zinterpretowana wersja taka, która ma na was zadziałać drastycznie” – twierdzi Viola Kołakowska. „Możecie się już trochę wyluzować i zdjąć maseczki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale niektórzy politycy podczas wystąpień, kiedy pokazują się publicznie, to widzicie ich bez maseczek, po prostu ich nie zakładają. Zróbcie to samo” – zaapelowała.

Nowe zakażenia

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 394 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej pochodzi z województwa małopolskiego, jednak na drugim miejscu pojawiło się województwo wielkopolskie, gdzie odnotowano ponad 500 zachorowań.

Resort poinformował również o śmierci 35 osób zakażonych koronawirusem. „Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 130 210 przypadków zakażenia koronawirusem. 3 039 osób nie żyje a 81 2101 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. wprost.pl