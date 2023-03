Karta prezentowa do sklepu odzieżowego to świetny sposób na prezent z okazji urodzin, świąt lub innych ważnych okoliczności. Wystarczy znać ulubioną markę osoby, którą chcemy obdarować, aby pokazać jej, jak dużo dla nas znaczy. Okazuje się, że swoje karty prezentowe mają także sklepy internetowe z ubraniami. Jak wykorzystać taką kartę?

Czym jest karta prezentowa online?

Karta prezentowa online zasadniczo nie różni się od fizycznego odpowiednika. To rodzaj karty przedpłaconej, pozwalającej na dokonywanie płatności za zakupy w danym sklepie. Atutem elektronicznego wariantu jest jednak możliwość zakupu online. Tradycyjne karty prezentowe nabywamy w sklepach stacjonarnych. Karta prezentowa online nie ma formy plastikowej dyskietki z kodem kreskowym lub paskiem magnetycznym. Jest w pełni wirtualna, dopóki nie zdecydujemy się jej wydrukować. Wówczas możemy wręczyć ją jako prezent.

Dzięki elektronicznej formie to idealny upominek dla kogoś, kto mieszka daleko od nas. Wystarczy dołączyć plik z kartą lub kod prezentowy do wiadomości z życzeniami. Obdarowywana przez nas osoba wykorzysta go podczas finalizowania płatności online za zakupy.

Gdzie kupić kartę prezentową do sklepu internetowego z ubraniami?

Jeśli chcemy wręczyć bliskiej nam osobie kartę prezentową online np. do męskiego sklepu odzieżowego, możemy kupić ją przez internet. W zależności od tego, jaki sklep wybierzemy, będziemy mogli dokonać tego w różny sposób. Niektóre marki oferują taki podarunek jedynie na swojej stronie internetowej, a inne współpracują z platformami oferującymi klientom karty prezentowe do sklepów wielu marek.

Kartę możemy zasilić dowolną kwotą lub możemy wybrać jedną spośród proponowanych w danym sklepie. Niektóre marki umożliwiają także personalizację takiego podarunku poprzez dodanie imienia i nazwiska obdarowywanej osoby czy życzeń.

Elektroniczną kartę prezentową online kupisz np. na Denley.pl. Przy zakupie wybierz wartość prezentu oraz spersonalizuj wiadomość dla osoby, której chcesz podarować kartę. Możesz też wysłać kartę anonimowo i zrobić komuś niespodziewany prezent.

Jak wykorzystać kartę prezentową online?

A może to Ciebie ktoś zaskoczył i wysłał Ci kartę prezentową online do Twojego ulubionego młodzieżowego sklepu odzieżowego? Możesz ją łatwo wykorzystać przy składaniu zamówienia. Gdy wybierzesz już interesujące Cię produkty, przejdź do koszyka i etapu finalizowania płatności. Opcja płatności kartą prezentową najpewniej znajduje się wśród sposobów na płatność przed zakupem. Po jej wybraniu wyświetli Ci się miejsce na wpisanie kodu i pinu do karty podarunkowej. Wartość Twojego zamówienia pomniejszy się o kwotę, jaką była zasilona karta. Jeśli Twoje zamówienie ma mniejszą wartość niż suma środków na karcie, wówczas różnicę możesz wykorzystać ponownie, przy składaniu kolejnego zamówienia. Dzięki temu rozwiązaniu nie zmarnujesz ani złotówki!

Po otrzymaniu karty prezentowej warto dowiedzieć się, ile czasu jest na jej wykorzystanie. Najczęściej karty takie są aktywne przez 12 miesięcy od daty zakupu, ale są sklepy oferujące swoim klientom o wiele więcej czasu na zakupy! Termin ważności karty można sprawdzić w sklepach stacjonarnych i na stronach internetowych. Taka informacja powinna też znajdować się w wiadomości, w której otrzymałeś kartę podarunkową.

Materiał zewnętrzny partnera

Fot. freepik.com