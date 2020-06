Lech Wałęsa w rozmowie z „Deutsche Welle” komentował toczącą się w Polsce kampanię wyborczą. Były prezydent podzielił Polaków na dwie grupy. Według niego, jedna z nich popiera Rafała Trzaskowskiego, a druga Andrzeja Dudę.

Dziennikarka niemieckiej gazety zapytała, czy w ocenie byłego prezydenta „tłumy w miastach wokół Trzaskowskiego” to „jednorazowy zryw, czy gotowość do zmiany w Polsce”. „Ludzie chcą zmiany, a ponieważ nie ma propozycji, to na razie poparli demagogów i populistów typu Kaczyńscy.” – odparł Wałęsa.

„Ale widzą, że to nie do końca dobre, że to stary pomysł, od tego trzeba odejść, to szukają kogo poprzeć, komu uwierzyć” – kontynuował Wałęsa. „I masy intelektualne uwierzyły Trzaskowskiemu, natomiast masy wiejskie i małomiejskie jeszcze wierzą Kaczyńskiemu” – stwierdził.

Wałęsa nie chciał jednak przewidywać, kto wygra wybory. „Mnie bardziej interesuje, co my właściwie robimy. Cały świat poszukuje rozwiązań. I to, co dzisiaj robimy w Europie Zachodniej i w Niemczech to są stare pomysły. One nie pasują na te czasy. Ja czekam, że obudzą się politycy i zaczną szukać propozycji politycznych i ekonomicznych pasujących na obecne czasy” – mówił.

„Jaki jest fundament naszej nowej budowli po upadku bloku komunistycznego? Jaki jest fundament budowy Europy? Jaki system ekonomiczny pod tę nowość. To są pytania, na które musimy znaleźć odpowiedzi” – dodał Wałęsa.

Źr. dorzeczy.pl; twitter