Lech Wałęsa opublikował na swoim profilu na Facebooku wyjaśnienie, dlaczego „się tłumaczy” odpowiadając na oskarżenia. Były prezydent stwierdził, że ma powód, bo „sumuje swoje bytowanie i chciałby po sobie zostawić jak najwięcej uporządkowania”.

Wałęsa rozpoczął swój wpis wyjaśniając, że wielu pyta go, dlaczego tak często odpowiada na oskarżenia dotyczące jego agenturalnej przeszłości. „Pytacie po co się tłumaczę, po co udawadniam, po co ujawniam?. Po co,Po co?. Może popełniam tym sposobem błąd

,ale zobaczcie co się dzieje w prasie, w internecie.” – zaczął.

Wałęsa: „Sumuję swoje bytowanie”

„Tyle kłamstwa, pomówień, coraz mniej świadków ważnych zdarzeń, czy można to tak zostawić” – dodaje Wałęsa w dalszej części wpisu. „Przecież nie planuję jeszcze kariery, nie zabiegam o uznanie.” – zauważył.

„Ja sumuję swoje bytowanie i chciałbym po sobie zostawić jak najwięcej uporządkowania wszędzie gdzie bywałem l o co mi chodziło.” – wyjaśnia Wałęsa. „Oceny to Wasza sprawą, ale przy prawdziwych faktach, a tu często widzę brak prawdy czy zrozumienia.” – podsumowuje były prezydent.

Źr. facebook